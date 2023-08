Parco della Musica, cavi scoperti e rischi per i bimbi 

È di un mese fa la prima segnalazione relativa a dei cavi esposti nel Parco della Musica in via Giuseppe Verdi. Ad oggi il problema non è stato ancora risolto, con diversi genitori che hanno denunciato la situazione di pericolo per i propri figli. I cavi sono infatti facilmente raggiungibili dai più piccoli e l’oasi è frequentata da molte famiglie. A causare i problema la rottura dei coperchi, probabilmente ad opera di vandali che hanno anche rimepito il parco di rifiuti.

Della situazione è stato informato il vicesindaco Massimiliano Bullitta, che ha da subito preso in carico la segnalazione fatta dai cittadini tempo fa. Un danno che verrà presto riparato: «In effetti - spiega il vicesindaco - è un problema che doveva essere già risolto e mi lascia perplesso che non lo sia. Spero non ci siano stati problemi con le misure, anche se all'apparenza mi sembrano di tipo standard. È fondamentale garantire la sicurezza dei bambini che giocano nel parco».

Poi rassicura: «Ad ogni modo mi occuperò personalmente del problema per cercare di portarlo a soluzione, con la certezza che l'ufficio tecnico farà di tutto per vedere risolto questo inconveniente».

