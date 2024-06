Parco della Memoria, cani senza guinzaglio tra i giochi dei bimbi 

In tanti si erano lamentati della presenza di cani nel parco dell’ex cimitero, ribattezzato “Parco della Memoria”. Spesso i proprietari lasciano che i propri animali scorrazzino sul prato, anche vicino ai giochi per bambini, senza guinzaglio. Per questo motivo, i residenti della zona e tanti tra i frequentatori del parco hanno chiesto al Comune di mettere regole chiare, regole che bisogna far rispettare. Lo spazio verde, inaugurato lo scorso dicembre, non comprende un’area cani. L’assessora all’Ambiente con delega al Benessere animale, Paola Piroddi, ha fatto posizionare i cartelli. All’ingresso ce n’è uno che descrive l’importanza storica del luogo, che fu un cimitero dalla seconda metà dell’Ottocento alla prima metà del Novecento. E poi c’è il cartello con le regole di comportamento: tra queste, il divieto di introdurre animali, oltre a quello di fumare, nonché abbandonare rifiuti, usare tricicli e biciper bambini oltre i 7 anni, e il divieto di usare monopattini e bici elettriche. I bambini sotto i 9 anni possono invece giocare a palla, e l’uso dei giochi è consentito ai bambini dai 2 ai 12 anni. L’area è videosorvegliata, e i trasgressori rischiano multe salate secondo il regolamento di polizia urbana. ( ste.la. )

