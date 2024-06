Parco della legalità, in arrivo le panchine e una fontana 

Un piccolo gioiello della città, un luogo dove poter riposare ma anche riflettere. Si tratta del Parco della Legalità Falcone e Borsellino a Sestu, inaugurato 6 anni fa, in via Costituzione.

C’è il monumento ai due grandi magistrati eroi, il murale dedicato a Emanuela Loi, una postazione di book crossing. Ma è anche vero che si può sempre migliorare e i social sono un buon posto per discuterne. «Abbiamo una piccola oasi rinfrescante, peccato che manchino le panchine sotto agli alberi. Personalmente ci avrei messo anche una piccola fontanella», ha commentato Antonello Loi, in un post su un gruppo Facebook dedicato alla città. Subito sono arrivati tanti commenti di approvazione nella piazza online. Parole lette anche da Massimiliano Bullita, vicesindaco e assessore all’Arredo Urbano. «L’installazione delle panchine è già nei programmi dell’amministrazione ed è stata avviata anche una valutazione sulla fattibilità relativa all’installazione di una fontanella, nella speranza di poter realizzare il tutto nel più breve tempo possibile», ha dichiarato. «Ho letto le richieste e mi ha fatto particolarmente piacere che il parco sia definito una piccola oasi, conferma la scelta felice di aver creato questa area verde. Come si può vedere da vecchie immagini dell’area, qui una volta c’era uno sterrato, spesso usato per gettare immondizia di ogni genere».

RIPRODUZIONE RISERVATA