Parco della IV Regia, slitta la fine dei lavori: «Pronto entro l’anno»  

A Sa Scafa le ruspe vanno e vengono all'ombra del vecchio ponte in ferro. Si lavora ormai da sei mesi, a tappe forzate. Il cantiere è quello del nascente Parco della IV Regia, che prende il nome dalla vicina torre costiera. Un intervento molto atteso, destinato a cambiare volto ad una porzione di lungomare da troppo tempo dimenticata. Bisognerà tuttavia attendere ancora svariati mesi per vederlo ultimato. Allo stato attuale, infatti, appare impossibile che l’inaugurazione possa avvenire entro ottobre, come previsto in origine.

L’Autorità

A confermare che ci sarà inevitabilmente un ritardo è anche il presidente dell’Autorità di Sistema portuale del Mare di Sardegna, Massimo Deiana. «I lavori si protrarranno verosimilmente per ulteriori due mesi rispetto al termine indicato», spiega con un pizzico di rammarico, «sono state infatti riscontrate delle difficoltà legate alle nuove piantumazioni previste sul lungomare. In tutti i casi l’ufficio tecnico mi ha assicurato che si farà il possibile per riuscire a completare l’opera entro la fine dell’anno». Questo almeno è l’auspicio.

La riqualificazione è stata suddivisa in due interventi, per un costo complessivo di circa 2 milioni di euro. Il primo, già completato l’anno scorso, ha riguardato il consolidamento della scogliera frangiflutti, al fine di proteggere dalle mareggiate sia il nascente parco che, in generale, tutta l’area della torre IV Regia, dove un tempo ai pescatori di Santa Gilla veniva chiesto di versare la quarta parte del pescato alle casse regie (da qui il nome). Il secondo intervento, quello attualmente in corso, è finalizzato alla valorizzazione dell’intero compendio dal punto di vista storico e naturalistico.

Il progetto

La vasta area (11 mila metri quadri) è già stata recintata, spianata e bonificata dalle preesistenti discariche. È ora prevista la realizzazione di un'area pavimentata e di un belvedere che potrà essere utilizzato anche come zona picnic. E sarà possibile degustare i prodotti del mare provenienti dai vicini allevamenti in concessione. Ci saranno, inoltre, tre piattaforme con affaccio sull’acqua e vista sui monti di Capoterra e sulla città (in primis Castello). L’intero complesso, il cui accesso sarà da via dei Calafati, sarà dotato di verde attrezzato, illuminazione, videosorveglianza e parcheggi schermati da una barriera di piante.

Una volta ultimato, il nuovo parco urbano sarà accessibile tutto l’anno e avrà percorsi diversificati con pannelli didattici.

