Parco del Sole da sistemare, iniziati i lavori 

Grandi pulizie al parco del Sole in via Turati dove da qualche giorno gli operai di Avr, la ditta che si occupa della manutenzione del verde pubblico, sono impegnati nella potatura di siepi e alberi.

Il restyling riguarda soltanto il verde pubblico in uno spazio da tempo in balia di vandali e teppisti. Non solo si entra con l’auto a tutte le ore del giorno e della notte, parcheggiando persino dentro le aiuole, ma sono state divelte tutte le fontanelle e spostate le panchine per farne salottini improvvisati.

Vicino alla cabina elettrica c’è poi un letamaio a cielo aperto. Quando cala l’oscurità lo spazio diventa meta di bande di ragazzi tanto che anziani e bambini già da tempo hanno migrato verso altri lidi. Resta soltanto qualche persona che porta a spasso il cane. Da tempo poi non c’è più traccia nemmeno del prato verde. È continuo anche il via vai di moto e motorini che sfrecciano tra i frequentatori.

RIPRODUZIONE RISERVATA