Parco dei suoni senza concerti Al via i lavori di manutenzione 

Il Parco dei suoni, un tempo palco di artisti di fama internazionale, questa stagione non offre concerti. Il tempo per risolvere le questioni burocratiche si è allungato, ecco perché non è decollato nessun cartellone di eventi.

È di pochi giorni fa infatti la determina, firmata dal segretario comunale Sandro Murana, che autorizza l’associazione Insieme per Riola “a procedere alla realizzazione dei lavori di manutenzione straordinaria necessari per il riavvio della gestione e custodia dell’area comunale”. Questo però a tre mesi dall’accordo stipulato tra l’associazione e il Comune, proprietario di quelle cave di arenaria dismesse sulla strada provinciale 66. Per capire meglio bisogna ritornare all’aprile del 2017 quando l’associazione aveva vinto il bando per gestire la struttura fino al 2023. A causa del Covid e dei lavori urgenti da eseguire all’interno non aveva potuto però terminare la concessione, ecco perché pochi mesi fa l’associazione ha detto sì alla proposta avanzata dall’amministrazione: e cioè la rinegoziazione del contratto.

In sostanza l’associazione ha accettato di occuparsi della manutenzione straordinaria per la tempestiva messa in funzione. Questo alla luce dei 19mila euro di debito che aveva con l’Ente per il mancato pagamento dell’energia elettrica. Un modo per recuperare i due anni e mezzo persi. Poi ci sono stati i sopralluoghi e ora l’autorizzazione a procedere con gli interventi. ( s.p. )

