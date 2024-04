Parco dei suoni, gestione in bilico 

Un ricorso al Tar, bollette non pagate, lavori da eseguire e una stagione ancora in bilico. Al Parco dei suoni per ora non si sentono musica né applausi. Quelle enormi cave di arenaria dismesse a Su Cuccuru Mannu, palcoscenico di artisti importanti, non navigano in buone acque. A giorni però arriverà il responso.

Sulla futura gestione della struttura del Comune di Riola Sardo c’è una trattativa in corso tra l’amministrazione e l’associazione “Insieme per Riola”. Quest'ultima ad aprile 2017 aveva vinto il bando per la gestione fino al 2023, a partire dal 30 giugno. La musica però si è interrotta nel 2020 a causa della pandemia e poi a causa dei lavori per mettere in sicurezza la struttura. Ora però si cerca un accordo per rilanciare il Parco alla luce della richiesta che l’associazione ha avanzato al Comune: cioè recuperare i tre anni di attività persi. Questo dopo i diversi interventi eseguiti dalla associazione durante i primi 12 mesi di gestione, con la previsione di recuperare l’investimento durante i 6 anni.

La proposta

Il segretario comunale Sandro Merana, su incarico del sindaco Lorenzo Pinna, sta seguendo la complicata vicenda. Nelle otto pagine della determina di segreteria il Comune avanza all’associazione la proposta di rinegoziazione del contratto. In sostanza, l’amministrazione, nonostante la legge non preveda che per la pandemia ci sia una sospensione degli effetti del contratto, ha deciso di concedere una continuità della concessione di due anni e mezzo. E non tre come invece richiesto. Sempre con la stessa determina il Comune propone all’associazione di occuparsi della manutenzione straordinaria di tutti gli immobili all’interno del Parco per la tempestiva messa in funzione. Questo alla luce dei 19mila euro di debito che la stessa ha con l’Ente per il mancato pagamento delle spese relative all’energia elettrica sostenute anticipatamente dal Comune. In sostanza sarebbe un modo per accelerare gli interventi. Se dovesse occuparsene il Comune, tra bando di gara e affido, passerebbero mesi.

La risposta

Nella determina si legge che “in caso di positiva accettazione della proposta ci sarebbe l’immediata consegna dell’immobile previo sopralluogo per definire assieme l’elenco degli interventi di manutenzione straordinaria per la messa in pristino”. Se invece l’associazione non dovesse accettare la rinegoziazione potrà gestire il parco solo per 128 giorni, e cioè il tempo residuo, secondo il Comune, della durata della concessione considerato il tempo impiegato per i lavori eseguiti tempo fa. Non a causa della pandemia. In entrambi i casi il debito di 19mila euro dovrà essere saldato. Nella determina Murana ricorda inoltre che a luglio scorso l'associazione presentò un ricorso al Tar perché, nonostante le richieste sulla gestione, dal Comune non arrivavano risposte. Il sindaco Pinna è fiducioso: «Sono certo che l’associazione accetterà la proposta».

