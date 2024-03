Parco dei suoni, estate in musica 

Il silenzio, tra quelle enormi cave di arenaria dismesse, è surreale. Una pace che però a breve dovrebbe lasciare spazio a musica e applausi. Così promette il sindaco di Riola Sardo Lorenzo Pinna. Al Parco dei suoni, struttura che sorge sulla strada provinciale 66 che da Riola porta a Su Cuccuru Mannu e prosegue fino alla spiaggia di S'Anea Scoada, sono da poco terminati i lavori per mettere in sicurezza la struttura che ha visto esibirsi artisti del calibro di Ben Harper, Edoardo Bennato, Negramaro, Carmen Consoli e Max Gazzè. Ora dunque, dopo due anni senza danze, tra operai al lavoro e pandemia, non rimane che attendere il bando per la gestione.

I lavori

Gli interventi sono iniziati a febbraio di due anni fa. «L’impianto di illuminazione è stato completamente rinnovato grazie l’installazione di fari a led - spiega il sindaco - ma finalmente è stata realizzata anche una passerella in legno per i disabili e installata una scala per l’uscita di sicurezza. Sembravano interventi semplici, ma come spesso accade i tempi si sono allungati. La prossima estate al Parco dei Suoni gli artisti non mancheranno».

Una dichiarazione coraggiosa insomma, considerato anche che la stagione estiva è ormai alle porte e che tanti concerti sono stati già annunciati. Il Comune infatti deve ancora pubblicare il bando per la gestione. A dicembre scorso il sindaco aveva conferito l’incarico al segretario comunale Alessandro Murana e responsabile unico del procedimento per la concessione del Parco. «Lavori in corso - taglia corto Pinna - Ci stiamo lavorando. Il Parco avrà a breve un gestore. Questo è certo. Non è nostra intenzione tenere chiusa una struttura del genere, il fiore all'occhiello del territorio».

L’ex concessionario

Ma c’è anche un altro cavillo che il Comune deve risolvere. L'associazione Insieme per Riola, che negli anni scorsi si è aggiudicata l’appalto della struttura di proprietà del Comune, non ha potuto concludere la gestione a causa dei lavori iniziati all'interno della struttura. Anche in questo caso Pinna non svela tanto: «Cercheremo una soluzione per compensare quello che l’associazione non ha potuto organizzare. Ci sono delle interlocuzioni in corso».

La minoranza

Il Parco dei suoni negli ultimi due anni è stato più volte oggetto di interrogazioni da parte della minoranza. E anche questa volta il capogruppo Irene Erdas va subito al sodo: «Ci piacerebbe conoscere i tempi per la pubblicazione del bando, ma anche visionare gli atti di fine lavori. E poi conoscere le modalità con le quali sono state chieste le chiavi per accedere tempo fa alla struttura, visto che la gestione era affidata a un’associazione».

