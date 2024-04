Parco dei suoni, c’è l’ok alla gestione 

La musica è salva. L’associazione “Insieme per Riola” gestirà il Parco dei suoni per altri due anni e mezzo. Si conclude dunque la diatriba tra associazione e Comune, proprietario di quelle cave di arenaria dismesse presenti sulla strada provinciale 66, in passato palcoscenico di artisti importanti. L’associazione, che ad aprile 2017 aveva vinto il bando per gestire la struttura fino al 2023, ma che a causa del Covid e dei lavori urgenti non aveva potuto terminare la concessione, ha detto sì alla proposta avanzata dall’amministrazione: e cioè la rinegoziazione del contratto.

In sostanza l’associazione ha accettato di occuparsi della manutenzione straordinaria di tutti gli immobili che si trovano all’interno del Parco per la tempestiva messa in funzione. Questo alla luce dei 19mila euro di debito che l'associazione ha con l’ente per il mancato pagamento dell’energia elettrica. In questo modo vengono recuperati i due anni e mezzo persi. Altrimenti ne sarebbero rimasti solo 4, la durata dei lavori. Questo perché la legge non prevede che per la pandemia ci sia una sospensione degli effetti del contratto.

Il segretario comunale Alessandro Murana, responsabile del servizio, ieri ha firmato la determina di segreteria. Nei prossimi giorni verrà effettuato un sopralluogo per capire gli interventi di manutenzione straordinaria da realizzare per il funzionamento della struttura. Nel documento si legge che la consegna dell’immobile avverrà entro il 30 aprile 2024.

E chissà chi sarà l’artista che farà accendere per primo le luci del palcoscenico. ( s. p. )

RIPRODUZIONE RISERVATA