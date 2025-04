Parco dei basalti nel Colle Zeppara 

Guspini, approvato un piano di sviluppo per il Colle Zeppara, finalizzato alla rigenerazione di un’area urbana oggi abbandonata, prossima ad ospitare un Parco dei basalti, un centro di coworking e numerosi altri interventi per valorizzare il patrimonio paesaggistico e geologico. Il piano prevede un investimento complessivo di 5 milioni e 700 mila euro, soggetti a richiesta di finanziamento.

Il piano

«Abbiamo da sempre ritenuto fondamentali le operazioni di ricucitura del tessuto urbano, unite alla valorizzazione dei siti di pregio di cui disponiamo. In questi anni abbiamo riqualificato edifici e spazi pubblici, ponendo le basi per la rigenerazione di altre aree strategiche», dichiara l’assessore ai Lavori Pubblici, Marcello Serru. «Se questi interventi saranno finanziati, ci consentiranno di dare ulteriori risposte alla nostra comunità», auspica Serru.

Tuttavia, l’unico finanziamento ad oggi ottenuto ammonta a 149mila 750 euro, stanziato dalla Regione per la valorizzazione dei Basalti Colonnari. Con l’appalto in corso, il progetto per la valorizzazione di questa rara formazione geologica, riconosciuta come monumento naturale, è prossimo a diventare realtà.

Ex biblioteca

Il secondo intervento, dal valore di 3 milioni e 250 mila euro, riguarda la ristrutturazione dell’ex biblioteca comunale, che sarà trasformata in un centro di co-working con laboratori tecnologici e spazi di aggregazione. Per questa fase, il Comune ha presentato richiesta di finanziamento tramite bando ministeriale.

Un terzo asse è rappresentato dalla creazione del Parco dei Basalti, un’area multifunzionale che, oltre a preservare e valorizzare gli aspetti naturali e geologici, offrirà spazi per eventi culturali, attività ricreative e momenti di socializzazione. Sarà un nuovo polo di attrazione, nonché un punto di riferimento per la cultura, il tempo libero e la sostenibilità ambientale.

Il viale

In ultimo, è prevista la riqualificazione del viale Di Vittorio, accesso principale al parco. «Un duplice obiettivo» – spiega Serru – «da una parte rafforzare l'ingresso al parco, dall'altra educare la comunità ai temi della sostenibilità». I lavori includeranno il rifacimento del manto stradale e la realizzazione di una pista ciclabile con pavimentazioni drenanti. Anche i marciapiedi saranno riqualificati con materiali simili, per una gestione ottimale delle alberature e dell’illuminazione.

