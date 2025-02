Parco degli Anelli, non più un sogno 

Prima i lavori sul secondo lotto del Parco degli Anelli, dall’area dove finisce la prima parte del Parco realizzata dalla precedente amministrazione Zedda, all’area che fino a qualche anno fa ospitava l’Arena grandi eventi. Poi il completamento del porticciolo dei pescatori (cantiere fermo da oltre due anni ormai) e del tratto di lungomare che oggi “spezza” la passeggiata dal Lazzaretto fino a Su Siccu, sia con la sistemazione dei chioschi realizzati dal Comune su area demaniale, mai utilizzati e presi di mira dai vandali, che con la riqualificazione del tratto della passeggiata percorribile (nuovi lampioni, pavimentazione e non solo).

Sviluppo

Sant’Elia si conferma uno dei quartieri che hanno la priorità per l’amministrazione guidata da Massimo Zedda: il recentissimo accordo tra Comune e Area per la gestione e manutenzione degli alloggi popolari, il lavoro instancabile del Servizio Igiene del suolo per la raccolta dei rifiuti, le opere per il rifacimento dei sottoservizi nei complessi del Favero, lo sviluppo dell’area attorno al futuro stadio e al palazzetto; ora il completamento del Parco degli Anelli (2^ e 3^ lotto) e del Lungomare, sicuramente una delle aree più belle della città. «Sarà un cambiamento di grande rilievo per il quartiere», spiega l’assessora all’Ecologia Urbana, Ambiente e Verde pubblico Luisa Giua Marassi, con delega, tra le altre, alla manutenzione del lungomare Sant’Elia. «Il lungomare Sant’Elia, grazie al completamento del secondo e terzo lotto del parco degli Anelli e alla conseguente riqualificazione dell’area che va dal Lazzaretto a Su Siccu avrà un nuovo volto», aggiunge.

I lavori

Con un finanziamento di undici milioni e mezzo (aggiudicati dalla precedente amministrazione) entro l’anno partiranno i lavori del secondo lotto del Parco degli Anelli: un appalto integrato per il quale sono stati già aggiudicati la progettazione esecutiva e i lavori. Il progetto (sul quale l’amministrazione sta valutando alcuni miglioramenti nell’ottica di una maggiore ricucitura di Sant’Elia con la città e il mare) prevede la creazione di un sistema di percorsi ciclo-pedonali, aree verdi naturalistiche, campi sportivi polivalenti, forse anche una piccola area ristoro. «La prima cosa che si farà è una bonifica bellica dell’area con gli enti militari», spiega l’assessora, «poi è verosimile che dopo l’estate possano iniziare i lavori perché entro settembre avremo il progetto esecutivo approvato ed entro ottobre dovremmo spendere circa due milioni», aggiunge. Per quanto riguarda le strutture nella passeggiata, invece, «prima di avviarne la riqualificazione e spendere ulteriori risorse pubbliche, la nostra amministrazione insieme agli altri enti competenti farà una valutazione su come utilizzarli, anche per porre fine alle continue azioni vandaliche che purtroppo proseguono, incuranti degli interventi di pulizia eseguiti dai dipendenti del servizio», dice ancora l’assessora Giua Marassi.

Il porticciolo

La riqualificazione del Lungomare e del Parco degli Anelli non può prescindere dal «completamento del nuovo porticciolo dei pescatori», fermo ormai da oltre due anni, «e il tratto del Lungomare oggi interrotto», spiega l’assessore ai Lavori pubblici Yuri Marcialis. Lo stop era nato da una diatriba burocratica tra l’impresa che lo stava realizzando e la Regione: la ditta aveva interrotto i lavori perché la Regione non aveva adeguato il tariffario ai prezzi post Covid di alcuni materiali. Dopo la pandemia il costo di quei componenti è volato oltre il 300%. «Ora ribandiremo la gara per i lavori integrativi», conclude Marcialis, «quindi completeremo l’opera». ( ma. mad. )

