Parco da sette anni senza guida 

Un parco nazionale senza un presidente da sette anni, orfano di una guida ufficiale dal 2016 e di un consiglio direttivo dal marzo 2020, uno degli organi di funzionamento più rilevanti dell’ente. Ne vale il progresso delle aree protette, dello sviluppo del territorio e del turismo dell’isola dell’Asinara. Dopo quattro anni di governo del parco affidato al vicepresidente Antonio Diana (2016-2020), succeduto all’ultimo presidente Pasqualino Federici, i tre anni di amministrazione (2020-2023) dell’attuale commissario straordinario Gabriela Scanu sono giunti alla scadenza, un incarico che si rinnova ogni sei mesi. Il 2 marzo si deciderà per un ulteriore proroga o se affidare il mandato ad un altro commissario. E dalle prime indiscrezioni spunta il nome di Giancarlo Muntoni, direttore dell’Ispettorato forestale di Sassari, un tecnico che sarebbe favorito da Roma ma che non troverebbe l’approvazione dell’amministrazione regionale.

Fumata nera

Sulla nomina del presidente è ancora fumata nera, non c’è l’accordo politico tra ministero dell’Ambiente e Regione. La terna di nomi proposta da Roma non convince il governatore Christian Solinas che spinge per una figura politica. «Questo territorio merita tutta la nostra attenzione, – aveva dichiarato nei giorni scorsi – e tra i nostri obiettivi vi è quello di accelerare la procedura di nomina del presidente e del consiglio direttivo dell’Ente Parco, in accordo con il ministero dell’Ambiente. Si vuole dare impulso ad un nuovo modello di sviluppo per il Nord Sardegna ripensando il futuro delle spiagge, dei terreni e della fauna dell’isola Parco, anche riqualificando gli immobili». Nei prossimi giorni sarà presente alla riunione della commissione consiliare speciale Asinara, convocata a Porto Torres dal presidente Bastianino Spanu per discutere con tutti gli enti competenti sulle principali criticità dell’isola e sulla designazione di una governance capace di indicare nuove strategie di sviluppo dell’Asinara. Al centro dell’incontro anche la convocazione della Comunità del parco per avviare la redazione di un piano socio-economico. Il vuoto nella governance si traduce in un’assenza di input politico e di indirizzi programmatici che limitano l’attività complessiva dell’ente, sorretta dalla commissaria Scanu e dal direttore Vittorio Gazale. «Su questo possiamo far incidere la nostra voce come consiglio comunale, – aveva detto il sindaco Massimo Mulas, – sollecitando la designazione di una guida in tempi brevi».

