Parco, cinque anni di progetti in eredità 

Cinque anni di intenso lavoro per far crescere l’Azienda Speciale di Porto Conte e diversi progetti lasciati in eredità al nuovo Cda. L’ex management del Parco si congeda con il report di fine mandato. Raimondo Tilloca, Adriano Grossi e Lina Bardino ritengono di aver lavorato bene. «Si pensi solo ai successi riproduttivi ormai continuativi del grifone, del falco pescatore, del capovaccaio, dell’uccello delle tempeste per citare solo i progetti più importanti», fanno notare. Poi i tanti progetti avviati e arrivati quasi a conclusione. Fra i più rilevanti l’area di sosta presso Casa Gioiosa, la riqualificazione in chiave turistica della Grotta Verde e del belvedere della Foradada, la ristrutturazione dell’ex colonia penale di Porticciolo, destinata a diventare un eco- ostello. Unica nota dolente i conti: le risorse erogate dalla Regione (600mila euro) e dal Ministero dell’Ambiente (300mila euro) non sono sufficienti e così si sono dovuti attivare altri canali di autofinanziamento. A proposito di spese, l’ex consigliera comunale del M5S, Maria Antonietta Alivesi, ha sollevato dubbi sull’impiego dei 200mila euro erogati dalla Regione per i pescatori in fermo biologico e che, invece, sarebbero stati in parte usati per finanziare sagre e eventi. (c.fi.)

RIPRODUZIONE RISERVATA