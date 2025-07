Parco Bussi, due settimane per la riapertura 

Cinquantottomila euro e (almeno) due settimane per la riapertura dell’area giochi del parco Bussi. Lo ha spiegato il sindaco di Villasimius Gianluca Dessì in Aula in seguito all’ordinanza dello scorso mese con la quale – per questioni di sicurezza – una parte del parco è stata chiusa. «La pavimentazione – ha spiegato Dessì – è saltata in alcuni punti, ed inoltre gli stessi giochi necessitano di una accurata revisione. Valuteremo poi se acquistare anche dei nuovi giochi e, eventualmente, di controllarne il corretto utilizzo».

I lavori per la messa in sicurezza, come ha spiegato il responsabile dell’ufficio Giovanni Barracciu, dovrebbero partire domani, giorno in cui arriverà il materiale. Il nuovo pavimento sarà posizionato su un basamento solido per limitare la manutenzione. I lavori dovrebbero andare avanti per due settimane ma i tempi - soprattutto in caso di ondate di calare e dunque di stop nelle ore di punta – potrebbero protrarsi sino a fine mese. (g. a.)

