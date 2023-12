«Parco buio e deserto, abbiamo paura» 

Impossibile andare a passeggiare al parco di Monte Urpinu dopo le 17. No, non c'è un cartello di divieto, l'orario di chiusura è ancora quello delle 22. Però quasi tutti vanno via appena cala il sole e non rimane più nessuno. Il motivo non è difficile da capire: gran parte della grande oasi verde è al buio, l'illuminazione scarseggia in alcuni punti, in altri non funziona proprio. Il problema si presenta ormai da più di un anno. E così, uno dei parchi più frequentati del capoluogo sardo, diventa off limits appena va via il sole. Soprattutto per le donne, che non si sentono sicure neanche usando una torcia.

«Abbiamo paura»

Enrica Mallus è un’abituale frequentatrice: «Adesso però non mi fido ad andarci, anche passare dove c'è un po' di luce non è sicuro, perché comunque non è sufficiente a illuminare bene tutto il parco». Visti gli ultimi episodi di aggressioni e molestie nei confronti di donne, è normale avere paura. «Un parco al buio è un luogo ideale per i malintenzionati, che non aspettano altro di vedere una donna passeggiare da sola», aggiunge Laura Piras, che vive a due passi dal parco. «Non ci vuole molto a dedurre che c'è da sostituire tutto l'impianto perché è vecchio. Non capisco quanto ci voglia a farlo. È un peccato che un parco così bello e storico non possa essere frequentato dopo una certa ora», si rammarica. Anche Daniela Castaldi, abitante di via Scano, era un habitué del polmone verde cagliaritano. Fino a 4 anni fa: «Devo dire che mi manca molto andarci, ma non posso neanche rischiare, visto tutto ciò che si sente in giro. Ci andavo a correre tre volte alla settimana, adesso ho cambiato destinazione, vado a Monteclaro, che però è più lontano da dove abito. Ritengo che non aggiustare o cambiare l'impianto di illuminazione, sia di fatto negare il diritto alle persone, e soprattutto alle donne, di godere di un bene pubblico».

Le proteste

Ma anche gli uomini lo disertano. «Si può sempre essere derubati da sconosciuti che approfittano della situazione», dice Marcello Deidda, residente di via Vidal. «Tra l’altro vedo spesso dei ragazzini che si riuniscono nel parco, approfittando del buio, a fare non si sa bene cosa. D'altronde non ci sono neanche telecamere di videosorveglianza». Tra gli abitanti della zona c'è ormai rassegnazione, ma anche tanta rabbia. «Un patrimonio storico abbandonato a se stesso. Tanto vale chiuderlo appena fa buio», dicono.

