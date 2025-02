Parco bocciato dalla Soprintendenza 

Bocciato dalla Soprintendenza nazionale Pnrr del Ministero della Cultura. Flynis, il progetto per un impianto agrivoltaico tra Carbonia e Gonnesa, con mandorleto superintensivo e foraggere, 56 megawatt di potenza e un sistema di batterie per accumulo da 25 megawatt, ha ricevuto «parere tecnico istruttorio contrario alla pronuncia di compatibilità ambientale».

A novembre il Tar, su ricorso della società Flynis Pv, aveva ritenuto illegittimo il silenzio del ministero dell’Ambiente e della Sicurezza energetica sul progetto agrivoltaico ordinando al ministero di prendere una decisione. Il parere tecnico della Soprintendenza nazionale (ministero della Cultura) è di qualche giorno fa e, come successo per gli altri numerosi progetti di eolico e fotovoltaico che le società vorrebbero installare tra Carbonia, Gonnesa e Portoscuso, il parere è negativo.

Nel documento della Soprintendenza non mancano i riferimenti ai siti archeologici della zona come Monte Sirai e il complesso preistorico di Corona Maria, il tempio a pozzo di Nuraxi Figus e le vasche vinarie, ma anche ai beni identitari del territorio, in primis la chiesa di Santa Maria di Flumentepido. «L’area oggetto dell’intervento è ricca di beni culturali e paesaggistici di particolare valore – si legge – si evidenzia come l’installazione di un impianto agrivoltaico comporterebbe un impatto negativo sull’esistente equilibrio ambiente, con deterioramento delle qualità paesaggistiche e un’alterazione del contesto storico – culturale». Inoltre viene citato un parere della Regione e l’istruttoria della Soprintendenza di Cagliari: «l’impianto ricade in area non idonea ai sensi della legge regionale 20».

Come già rilevato per gli impianti bocciati in precedenza, i troppi progetti presentati fanno temere un cambiamento irreversibile del paesaggio nelle campagne del Sulcis Iglesiente. «Il territorio di riferimento – si legge ancora – è esposto ad una radicale trasformazione del proprio peculiare paesaggio rurale a vantaggio di una conversione industriale su larga scala realizzata attraverso la progressiva installazione di centinaia di ettari di componenti fotovoltaiche e turbine eoliche, spesso in continuità topografica o in parziale sovrapposizione». Un altro parere tecnico istruttorio contrario dalla Soprintendenza Nazionale per il Pnrr, in attesa delle decisioni definitive sui progetti per impianti di energie rinnovabili.

