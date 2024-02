Parco avventura sul monte Ortobene: società si fa avanti 

Una sola offerta, quella della società Sardegna avventura Srls, con un ribasso dello 0,01 per cento. È quella arrivata per la costruzione e la gestione per 15 anni di un parco avventura e del bar-punto ristoro del parco di Sedda Ortai sul monte Ortobene. L’aggiudicazione provvisoria è stata fatta dal comune di Nuoro due giorni fa per un importo complessivo di 454 mila e 500 euro in 15 anni.

La società Sardegna Avventura Park gestisce già a Santa Lucia, frazione del comune di Siniscola, un parco tematico simile a quello che dovrebbe sorgere a Nuoro, con piattaforme sospese, il più grande della Sardegna: 100 piattaforme e 87 atelier.

Si tratta di un obiettivo che l’amministrazione comunale di Nuoro seguiva dal maggio dello scorso anno quando era stato avviato il bando per la concessione dell’intero parco di Sedda Ortai.

Secondo l’intendimento dell’amministrazione, la progettazione e la realizzazione saranno totalmente a carico della società che dovrà corrispondere un canone annuale. Si tratta di un parco avventura simile a quelli già nati in molte zone dell’Isola, soprattutto nelle coste da Alghero a Siniscola.

