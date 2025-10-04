Parco Atzeni, tappeto di rifiuti dopo la festa 

Un’altra notte di bagordi tra ragazzini e la mattina dopo rifiuti abbandonati. Succede al parco Atzeni, a Quartucciu. Ieri diversi frequentatori dell’area verde, intenti a fare una passeggiata in relax, hanno trovato lattine, buste, cartoni della birra.

Tutti rifiuti sparsi per il prato e alcuni accatastati in un angolo accanto a una siepe, a formare una mini discarica a cielo aperto. Lo sgomento è tanto, soprattutto perché si tratta di un parco molto frequentato, dove spesso vengono organizzati anche eventi. «Ci sono rimasto molto male», sbotta Giancarlo Patteri, uno dei tanti frequentatori dell’area, «succede anche in altri parchi, ma qui dovrebbe essere più controllato perché si trova proprio in centro ed è il parco principale di Quartucciu. Ultimamente i ragazzini stanno facendo di tutto anche qui». Con “di tutto", si riferisce anche a quelli che entrano e sfrecciano con monopattini e scooter.

