Parco Atzeni, la rinascita di un gioiello 

In pochi anni è diventato un punto di riferimento non solo per le famiglie di Quartucciu ma anche per quelle dei centri vicini. Feste, concerti, attività sportive, eventi: insomma, spazio di socializzazione per eccellenza. Il parco Sergio Atzeni si conferma una delle migliori e più apprezzate aree verdi dell’hinterland, come dimostrato dalla folla arrivata venerdì per il party dei giochi d’acqua dedicato ai bambini.

Il futuro

L’iniziativa è stata anche l’occasione per l’amministrazione comunale di ascoltare richieste e suggerimenti dei cittadini. «Siamo andati a capire direttamente dalle persone che cosa può essere migliorato», spiega la vicesindaca Elisabetta Contini. «È stata una grande soddisfazione vedere gruppi e famiglie partecipare insieme e trascorrere alcune ore nel parco. Avere spazi di questo tipo ci permette di programmarne l’utilizzo e renderli vivi, sempre nel segno della sicurezza. In questo modo sono i cittadini stessi a disegnare il paese». Rispetto alle prime edizioni sono comparsi anche i gazebo, mentre molti genitori si sono organizzati con sedie e ombrelloni.

Le famiglie

Tra la folla anche Maria Antonietta Aquario con la famiglia. «Vedere i sorrisi dei bambini non ha prezzo. Il Comune organizza iniziative molto belle nelle sere d’estate e per noi è sempre un piacere partecipare. Arrivano in tanti anche da Quartu e Flumini». Anche Ermanno Tamburrano, è entusiasta. «È il terzo anno che partecipiamo. Questo è davvero un luogo di aggregazione: spesso restiamo anche la sera a mangiare la pizza con gli altri genitori mentre i bambini continuano a giocare. Il parco è davvero un’eccellenza dell’hinterland, non si vedono tanti eventi così». La conferma arriva da Monica Musu che è arrivata da Sinnai con i propri figli. «I bambini erano entusiasti, l’organizzazione è stata ottima e i ragazzi che gestivano i giochi si sono dimostrati gentili e disponibili. In generale, non sono molte le iniziative dedicate ai più piccoli nell’hinterland, e alcuni parchi risultano trascurati o con pochi controlli».

Non solo feste

Il parco è però diventato negli anni anche uno spazio per sedute di riabilitazione viste le attrezzature per il fitness presenti nell’area sportiva. Marco Obbo è un chinesiologo che spesso usa il parco per le sue sedute. «L’ambiente esterno rende il percorso più dinamico e accessibile – spiega –, mantenendo un approccio professionale e strutturato. Il parco Atzeni è perfetto». Il calendario estivo al parco proseguirà nei prossimi giorni con spettacoli, musica e animazione. «Stiamo già lavorando alla terza edizione della cena colorata – svela Contini –. È un appuntamento molto apprezzato, capace di richiamare tante persone anche da fuori Quartucciu. Il nostro obiettivo è rendere i parchi luoghi di incontro, socializzazione e confronto sulle idee».



RIPRODUZIONE RISERVATA