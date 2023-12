Parco Arcobaleno chiuso per la potatura delle piante 

Ci sono da potare gli alberi e il parco chiude. Succede a Serramanna, dove il parco Arcobaleno, l’area pubblica attrezzata che si trova in viale Sant’Ignazio, uno dei fiori all’occhiello del paese in materia di giochi per i più piccoli, chiude temporaneamente i battenti.

«Per qualche giorno il parco Arcobaleno resterà chiuso al pubblico per importanti lavori di potatura delle alberature», annuncia il sindaco di Serramanna Gabriele Littera sulla sua pagina social. «L’intervento si è reso necessario per garantire al meglio la sicurezza dei fruitori, una corretta ricrescita degli alberi più imponenti e per migliorare anche la visibilità e l’illuminazione nelle ore serali», continua il primo cittadino, che trova il modo di tornare su un precedente intervento, in materia di verde cittadino, che aveva riguardato la potatura degli oleandri del viale Cimitero: alberi troppo invadenti per il Municipio che aveva deciso per un taglio, giudicato però troppo radicale dalla minoranza consiliare e da molti cittadini.

«Dopo il parco Arcobaleno si procederà con interventi simili in altre aree verdi del centro abitato – dice Littera – . Anche in questo caso, il lavoro è svolto da una ditta specializzata, come lo è stato nel caso delle potature degli oleandri del viale Cimitero».

