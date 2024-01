Parco archeologico, nuovi fondi per Nora 

Trecentomila euro per valorizzare il Parco archeologico di Nora: nella casse del Comune arriva dalla Regione un importante finanziamento che permetterà di portare avanti il progetto di riqualificazione delle cosiddette casermette. Dopo il passaggio dallo Stato al Comune degli edifici che in passato costituivano il patrimonio militare nella zona di Nora, a Pula arriva il contributo della Regione che permetterà di dare una nuova vita a quegli edifici.

Il sindaco, Walter Cabasino, spiega come verranno utilizzati i 300mila euro stanziati dalla Regione: «Il contributo servirà a migliorare la qualità dei servizi offerti dal Parco archeologico. Una biglietteria adeguata all’importanza del sito, un book shop e nuovi servizi igienici: intervenendo su questi aspetti siamo certi di rendere l’area archeologica ancora più funzionale. Uno degli obiettivi della nostra amministrazione è quello di valorizzare al massimo l’intera area di Nora: dal Parco archeologico, passando per la chiesa di sant’Efisio, per arrivare ai due storici locali che si affacciano sul mare, la zona di Nora rivestirà un’importanza in chiave turistica sempre più importante». (i. m.)

RIPRODUZIONE RISERVATA