Parco ancora chiuso, allarme per i gatti 

Ancora allarme per le colonie feline del colle di San Michele, messe in grave pericolo dall’incendio che una settimana fa ha devastato il parco. A lanciarlo è Anna Rita Salaris, del Movimento Animalista Sardegna e responsabile Leidaa, che ha anche scritto alla Prefettura. «Dal 31 luglio – spiega Salaris – continuo a ricevere richieste di aiuto da parte di responsabili di colonie feline, registrate e censite dal Comune, che si trovano all'interno del parco cittadino di San Michele, chiuso per l’incendio. Da giorni non è più consentito accedere ai sopraindicati luoghi per nutrire gli animali, se non lasciando il cibo ai custodi, i quali naturalmente non conoscono le postazioni dove stazionano gli animali».

E prosegue: «Alcuni animali stanno seguendo delle terapie, perciò non solo verrebbe a mancare il nutrimento, ma anche la cura, oltre all'acqua, fondamentale in questi giorni torridi. Da giorni provo a dialogare con il vice sindaco Angius, il quale ha dato disponibilità nel cercare il responsabile del servizio» ma «ad oggi nulla è cambiato». Da qui la richiesta di intervento rivolta al Prefetto «affinché le responsabili di colonie possano soddisfare i bisogni di primaria necessità, concordando con i custodi o chi per loro gli orari per l'accesso».

L’ordinanza comunale prevede che i responsabili delle colonie feline del parco si rechino al cancello 3 dalle ore 16 alle 17, per consegnare gli alimenti per gli animali ai custodi i quali si occuperanno di somministrare il cibo nelle colonie.

