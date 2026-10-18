Parco agrivoltaico, l’ombra del ricorso al Tar 

Lo stop al progetto della distesa di pannelli agrivoltaici otto chilometri a nord di Guspini, a Pardu Atzei-Tuppa Burellu alle pendici del Monte Arcuentu, accende il dibattito. In Municipio sperano che non ci saranno ricorsi al Tar rispetto alle decisioni dei due Ministeri che hanno bocciato la distesa di oltre 146mila moduli fotovoltaici. Se arriveranno, il sindaco Marco Pala annuncia battaglia: «Salvaguarderemo il territorio in tutte le sedi». Anche l’ex vicesindaco Marcello Serru, ora capogruppo di Centrosinistra per Guspini, dice: «Faremo il necessario, come in passato, per difenderci dalla speculazione energetica».

«Lo scempio»

Felice Frongia lavora nel settore agropastorale: ritiene che il progetto non avrebbe portato benefici al territorio, ma solo uno «scempio paesaggistico». Pur senza giudicare gli allevatori che cedono i terreni, ricorda le difficoltà economiche del settore e il mancato ricambio generazionale. Favorevole alle rinnovabili, ha investito nel fotovoltaico sui tetti dei capannoni, riducendo i costi: «L'impianto su copertura è la vera alternativa sostenibile», garantisce, «sul tetto non compromette il suolo e non richiede i devastanti scavi di connessionea terra». Per rilanciare il settore, con Coldiretti, Comune e Consorzio di bonifica ha avviato un tavolo per portare l'irrigazione nei campi. Per i grandi impianti propone terreni compromessi, come le aree inquinate delle ex miniere.

Il Consiglio

Anche Simona Cogoni, del gruppo di minoranza Impari, è soddisfatta per il no: «Non è corretto puntare il dito contro i proprietari terrieri che, allettati dai guadagni facili, vendono alle multinazionali». La risposta, secondo Cogoni, è nella «mancanza di alternative concrete e di incentivi» per la campagna e le attività agropastorali. Per i lavoratori della terra la domanda è un'altra: «Perché vendono?». Le aziende lamentano condizioni sempre più difficili: «Tirare fuori un reddito è diventato impossibile. Fissano i prezzi dei prodotti al posto nostro e il costo del gasolio è alle stelle. Quando ti offrono dai 40 ai 50mila euro a ettaro, accetti».

Gli ambientalisti

Stefano Deliperi, del Gruppo d’intervento giuridico, parla di «grande soddisfazione per il no dei ministeri alla grande centrale agrivoltaica: tutela paesaggio e aree agricole, non sacrificati alla speculazione energetica». Anche i cittadini si mobilitano: «Due anni fa abbiamo fatto mappatura, d’accordo con il Comune, per inserire nel Puc e comunicare alla Soprintendenza i siti archeologici di rilevanza storica per ottenere il vincolo», conferma Marino Melis.

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