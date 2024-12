Parco accessibile, paga il privato 

Nuovi camminamenti, aree giochi con pavimentazione anti-trauma, impianto di illuminazione a led e nuovi giochi inclusivi pensati per consentire ai piccoli portatori di handicap di divertirsi in compagnia degli altri bimbi: è il parco Arcobaleno, riaperto a Serramanna, nel centralissimo viale Sant’Ignazio, dopo lavori di manutenzione. I costi, 140 mila euro, sono stati sostenuti da un’azienda privata: la Sardinia Bio Energy, che opera nel territorio di Serramanna nella produzione di energia da biomasse. Il progetto rientra nel quadro di un protocollo d’intesa con l’Ente che vede l’azienda contribuire economicamente ai lavori alle strutture in ambito sportive e sociale del paese.

Il sindaco

«La Sardinia Bio Energy – spiega il sindaco Gabriele Littera – ha pagato i lavori di manutenzione straordinaria dei due parchi cittadini, Arcobaleno e Pineta. Per il primo, cantiere concluso e spazi riconsegnati all’utenza, la spesa è stata di 50 mila euro, mentre per la Pineta, il principale parco cittadino, dove i lavori sono appena cominciati, lo stanziamento è di 90 mila euro». Quello di viale Sant’Ignazio, aggiunge Littera, è «il primo parco inclusivo di Serramanna»: il sindaco ne sottolinea «l’accessibilità, che in precedenza di fatto non era consentita né a passeggini né a carrozzine perché in quelli che sarebbero dovuti essere i camminamenti ghiaia e sabbia rendevano molto complicato l’accesso». Significativa anche la scelta dei giochi installati nel parco: «Sono pensati e realizzati appositamente per favorire le attività ludiche anche dei bambini portatori di handicap», continua il sindaco.

Le mamme

Erika Dessì, 31 anni, frequenta il parco insieme al suo bambino: «Quando mio figlio era più piccolo – ricorda – era molto difficoltoso accedere all’area giochi. Spingere la carrozzina sulla ghiaia e le pietre dei camminamenti era difficile: anche altre mamme hanno vissuto quella esperienza».

