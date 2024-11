Parco abbandonato, via ai lavori 

Il primo annuncio nel dicembre 2023: «Il Comune interverrà con un progetto da 140mila euro per la manutenzione del parco della Resistenza di viale Repubblica». E una promessa: «Gli interventi saranno realizzati entro il 2024». Ieri il secondo annuncio: «Al via i lavori di riqualificazione del parco. L’esecuzione dei lavori è stata assegnata alla ditta Pilia di Quartu Sant’Elena, che ha presentato un’offerta con un ribasso dell’1% sull’importo a base d’asta, pari a 90mila euro». Prima e nel mezzo le tante conferme di una gestione del verde che latita in città. E il polmone verde «che si estende su una superficie di 2 ettari e mezzo, con percorsi pedonali sviluppati per circa 350 metri, aree cani, fitness e gioco, un laghetto e piazzole di sosta» è purtroppo solo l’ultimo esempio. Nel corso degli anni la manutenzione ordinaria è stata talmente assente che il piccolo problema è diventato gigante tanto che il Comune ha chiesto alla Regione i fondi per eseguire interventi straordinari.

Il disastro

Esattamente 10 anni fa, l’allora assessore Efisio Sanna aveva inaugurato il nuovo villaggio “Lisbona” (percorso per bambini con torrette, pannelli protettivi, tunnel, ponti e scivoli) e un’altalena per disabili. Inaugurato e abbandonato: interventi anti-usura zero (se non giri di nastro adesivo a coprire viti arrugginite) e infine la comparsa di transenne che vietavano l’accesso. Percorsi pedonali sfasciati, cestini distrutti, marciapiedi-trappole (da oltre un mese ci sono due operai che ne avranno rattoppato sì e no 15 metri), area cani sporca e abbandonata, area fitness a pezzi.

Il cantiere

Ieri il sindaco Massimiliano Sanna ha annunciato l’inizio lavori per opere che in quel parco ci sono già ma che appunto una mala-gestione ha portato alla decadenza e pericolosità: «Realizzazione di aree attrezzate per lo sport, aree gioco e cura del verde che renderanno pienamente fruibile il parco». Aggiunge l’assessora all’Ambiente, Maria Bonaria Zedda: «Grazie al finanziamento della Regione abbiamo la possibilità di valorizzare ulteriormente l’area con interventi che ne miglioreranno la fruibilità. Il progetto prevede il rifacimento dei camminamenti interni esistenti, sconnessi e con presenza di gradini che non consentono la completa accessibilità a portatori di disabilità. Sostituiamo i giochi esistenti con una nuova area con spazi dedicati a sabbia e acqua all’aria aperta, la sostituzione degli elementi di arredo, danneggiati o mancanti, e la realizzazione dell’impianto di illuminazione a led, di parte dei percorsi pedonali».

Il verde

«Particolare attenzione sarà dedicata al verde con la messa a dimora di nuovi alberi. È previsto anche il rifacimento delle aree a prato e dell’impianto di irrigazione (laddove necessario) con un sistema di rilevazione dell’umidità e il posizionamento di fontanelle di acqua. Saranno risistemate le siepi di perimetro al parco», conclude l’assessora.

Opere sacrosante, così come sacrosanta deve essere la manutenzione ordinaria del parco dal giorno dopo la fine lavori. Perché il problema in città non è eseguire i lavori ma mantenere degnamente quel che si fa.

