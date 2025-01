Parco a Torre dei Corsari, slittano ancora i lavori   

«Ancora un rinvio per la partenza dei lavori nel parco verde del villaggio turistico di Torre dei Corsari. Lo dico con dispiacere, questa volta il motivo è la rinuncia al cantiere degli operai selezionati». L’assessore all’Ambiente del Comune di Arbus, Simone Murtas, informa che «all’inizio dell’anno, quando sembrava tutto pronto per il via libera all’intervento, un secondo operaio dei quattro in graduatoria ha fatto sapere che rifiutava l’incarico, il primo caso era successo a dicembre. Senza voler entrare nel merito delle motivazioni, sorprende il fatto che tanti disoccupati ogni giorno si avvicinano in Comune alla ricerca di un posto di lavoro e quando si trova fanno un passo indietro. Nel caso specifico qualcuno ha lamentato che il posto era lontano, nonostante l’adesione al progetto indicava come sede Torre dei Corsari. Ora – prosegue Murtas – si cerca un sostituto, diversamente si parte con tre operai al posto di quattro». Il progetto interessa la cura del patrimonio boschivo, finanziato dalla Regione nel 2022 per 80mila euro. Prima l’iter burocratico alla ricerca di un agronomo, poi l’assunzione di 4 operai a tempo determinato per 6 mesi, scelti dall’Arpas tramite il centro per l’impiego di San Gavino, poi la prima gara d’appalto deserta, ora a mollare sono gli operai. ( s. r. )

