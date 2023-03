Parchimetri scassinati, bloccata la banda 

Ben otto colpi nel giro di poche settimane. Hanno scassinato i parchimetri, forzato le casse automatiche dei parcheggi sotterranei di via Carducci, Mariano IV e vico Verdi ma adesso la banda delle strisce blu è arrivata al capolinea: ieri due ragazzi appena diciottenni e un minorenne, tutti di nazionalità rom, hanno ricevuto il provvedimento del giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Oristano.

La banda

Spesso è stato maggiore il danno causato alla struttura rispetto al bottino portato via, di fatto dall’inizio dell’anno questi quattro giovanissimi erano diventati l’incubo della ditta che gestisce il servizio delle strisce blu in città. I colpi andavano sempre a buon fine, i loro piani sembravano filare lisci ma non avevano fatto i conti con la polizia. E qualche giorno fa gli agenti della terza sezione della Squadra mobile ha chiuso il cerchio bloccando due ragazzi appena diciottenni e un minorenne. Il ragazzo di 16 anni, su disposizione del gip, è finito nel carcere minorile di Quartucciu, mentre i due maggiorenni hanno obbligo di presentazione alla polizia infine un altro minorenne è stato denunciato. Infine è stato denunciato un altro sedicenne.

I blitz

La banda per settimane ha agito indisturbata e, incurante della presenza delle telecamere, entrava in azione la notte. I ragazzini con una leva forzavano la cassa, prendevano i soldi e scappavano via facendo perdere le proprie tracce. E nel mirino, a turno, sono finiti tutti i parcheggi a pagamento in struttura: prima in via Carducci poi in via Mariano IV fino a quello di vico Verdi, il bottino variava di volta in volta (dai 200 ai mille euro) mentre sono stati ingenti i danni alle casse e alla struttura: la manomissione dei singoli impianti, altamente tecnologici, è costata alla società circa mille euro in interventi di riparazione e di blocco dell’apparecchio. A ciò si aggiungono i costi della vigilanza che, dopo i primi colpi, era stata potenziata dalla società The park, la ditta che gestisce il servizio dei parcheggi a pagamento in città.