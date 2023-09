Parchi verdi, assegnati i lavori da 800mila euro  

Sara l’impresa “Calcestruzzi dello stretto srl” a realizzare i lavori del “quartiere Nzeb”, legato al Programma innovativo nazionale per la qualità dell’abitare (Pinqua).

La società di Messina infatti ha presentato un’offerta di 798.508 euro su una base d’asta di 813.508 euro più Iva, con un ribasso quindi del 16%. In particolare si occuperà del “potenziamento di tre aree verdi anche attraverso l’installazione di un consistente sistema di impianti a fotovoltaici”.

È una parte del progetto Pinqua che prevede lavori a Silì con appunto la riqualificazione di alcuni spazi aperti (ma anche la casa della sostenibilità), così come a Nuraxinieddu e Massama (dove poi sorgerà la casa per le donne vittime di violenza, la casa delle associazioni e residenza per soggetti svantaggiati e la casa della comunità). Ma lavori nelle aree pubbliche sono previsti anche a Donigala (dove poi sorgerà la casa dell’accoglienza).

All’interno del progetto Pinqua è prevista anche la realizzazione della pista ciclopedonale Oristano-Sili-Massama-Nuraxinieddu-Donigala e infine la riqualificazione dell’area attraversata dalla Statale 292 a Donigala. ( m. g. )

RIPRODUZIONE RISERVATA