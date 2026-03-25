Parchi urbani, una nuova rete di piste ciclabili 

Sarà riqualificata e integrata la rete di piste ciclabili che collega i parchi urbani di Dolianova. Il Comune ha pubblicato l’avviso rivolto alle imprese per l’affidamento del progetto di rigenerazione urbana finanziato dalla Regione con 900mila euro.

La gara si svolgerà mediante procedura negoziata con cinque operatori già selezionati attraverso il portale telematico Sardegna Cat. Oltre alla riqualificazione della pista ciclopedonale che collega gli otto parchi cittadini, sono previsti anche interventi per migliorare la fruibilità delle aree verdi. L’impegno finanziario è di 628mila euro a cui potranno aggiungersi ulteriori 271mila euro per eventuali lavorazioni complementari. Per la rete ciclopedonale è previsto il rifacimento delle parti degradate, una nuova tinteggiatura e il potenziamento della segnaletica. I parchi saranno invece ampliati e dotati di punti luce aggiuntivi, fontanelle e nuove recinzioni. Prevista anche la sostituzione dei giochi ormai inutilizzabili e l’installazione di nuove attrezzature sportive per incentivare l’attività fisica all’aperto. Dalla consegna dei lavori, la ditta avrà sette mesi di tempo per completare le opere. Negli anni scorsi, i parchi cittadini sono stati oggetto di un altro intervento da parte del Comune per la loro messa in sicurezza.

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