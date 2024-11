Parchi urbani, un piano per valorizzarli 

Pochi parchi per una città come Assemini, per giunta scarsamente puliti e tenuti male. Lo dicono un po’ tutti: residenti e amministratori. Angela Sollai abita vicino al quello di Santa Lucia: «Mi piace venire con mio nipotino, purtroppo spesso il regolamento affisso è illeggibile e non c’è nessuno a farlo rispettare: l’area giochi talvolta è sporca oppure ci sono i cani che magari, fanno i loro bisogni proprio lì». Feliciano Serra frequenta invece quello di via Serpentara, accanto alla Statale 130: «Questa bella zona alberata potrebbe prestarsi a molte cose, se fosse attrezzata, o solo pulita». Discorsi analoghi per i parchi delle Terre Cotte, del legno, di via Caravaggio, via Volta e di piazza Don Bosco.

Il Comune

Ne è cosciente il sindaco Mario Puddu: «Gli spazi verdi attrezzati sono un tema importante perciò cerchiamo di monitorare tutte le esigenze e di rispondervi. Sono frequenti episodi di uso improprio dei giochi, vandalizzazioni, manomissioni degli impianti, e immondizia: Assemini è vasta, il nostro corpo di vigili è limitato nel numero e impegnato in molte funzioni. Confidiamo nel senso civico: la cosa pubblica è un bene di tutti».

Il piano

Interviene l’assessora ai lavori pubblici Alessia Meloni: «Per ora abbiamo monitorato e programmato i primi interventi: dal prossimo anno ci saranno nuove risorse per attrezzare anche i quartieri che sono carenti di sedute o arredi-gioco. I giochi pericolosi saranno sostituiti e altri manutenuti. Grazie al distretto Plus area ovest arriveranno giochi e arredi inclusivi: il Parco delle terre cotte avrà un nuovo spazio per i bimbi, e quello di piazza Don Bosco altre altalene e giochi a molla. È dei mesi scorsi inoltre l’installazione della prima area fitness, in via Cipro, e col bando Sport e salute ‘24 speriamo in nuovi giochi per la fascia 9-14 anni. Arriveranno anche tavoli e sedute per aree picnic, casette per i libri e contenitori getta sigarette». Mario Puddu rincara: «Intercettiamo tutti i finanziamenti disponibili che sposino la nostra politica che punt a realizzare più aree attrezzate all’aperto per salute e benessere». E per le grandi opere, quali progetti? Risponde ancora il sindaco: «Stiamo definendo il progetto per un grande parco lineare che abbracci gran parte della città e offra aree di svago, gioco e relax. Infine è in via di ultimazione la progettazione del parco in via Coghe, e sono in programmazione almeno 2 nuovi parchi in zone ancora sprovviste».

Il dibattito

Per il consigliere di minoranza Ignazio Pireddu, «Oocorre una più attenta manutenzione dei parchi, e chiediamo che la zona di Truncus is Follas e quella di via Coghe ne abbiano di attrezzati Come gruppo consiliare poi amiamo gli animali d’affezione, ma sottolineiamo l'esigenza che si ripulisca dagli escrementi, comprese le urine per le quali esiste una normativa precisa». E per gli amici a quattro zampe? Conclude Puddu: «Saranno realizzate nuove aree attrezzate nei quartieri ancora sprovvisti e ampliate quelle più piccole, ove possibile».

