Parchi senza posteggi per disabili 

Quando nelle città si inaugura un parco pubblico, è sempre una buona notizia. A Quartucciu sono cinque gli sterrati abbandonati e degradati da anni che, a partire dal 2019, sono stati trasformati in polmoni verdi accessibili a tutti i cittadini. O quasi, perché a essere state dimenticate sembra siano state le persone affette da disabilità. Per loro accedere non è facile: in nessuno dei cinque parchi, inaugurati in pompa magna negli ultimi cinque anni, è infatti presente un posteggio a loro dedicato.

Nessun posteggio

In via Solarussa davanti all’ingresso del parco c’è uno spiazzo con le strisce bianche sbiadite e dove ognuno parcheggia «senza preoccuparsi del vicino». In via Tortolì i posteggi, invece, non esistono proprio, a farla da padrona è la sosta selvaggia. In via Mandas i parcheggi sono stati rifatti di recente, ma sono tutti bianchi: quelli gialli per disabili e rosa per future mamme sono stati dimenticati. Non va meglio nel parco di via Thiesi, anche qui, i parcheggi non esistono. Anche intorno al parco “Sergio Atzeni”, tra via Pertini e via Le Serre, che fa oltretutto da cornice alla biblioteca comunale “Sanna Sulis” e al museo caffettiera, trovare un parcheggio giallo è una vera utopia. Eppure ci sono delle norme da rispettare: ogni cinquanta parcheggi liberi, uno deve essere giallo.

Le associazioni

«Se nei luoghi particolarmente sensibili, come i parchi, venissero aumentati sarebbe un valore aggiunto. Occorre prima di tutto maggiore sensibilità nel cercare di mettere in discesa la vita di chi ha difficoltà motoria. Se le amministrazioni mostrassero più attenzione sarebbe già un ottimo risultato», afferma Fabrizio Rodin, presidente regionale Anmic.

È vero che la persona con disabilità può parcheggiare ovunque senza creare intralcio per la circolazione, ma spesso anche la mancanza di attenzione da parte degli altri cittadini, degli amministratori e l’insufficienza degli spazi necessari per scendere dall’auto in sicurezza e in libertà, li costringe a tornare a casa senza potersi godere il parco che diventa per loro irraggiungibile.

L’assessore

«La tematica del riordino degli stalli destinati alle persone vulnerabili o con disabilità è uno degli obiettivi strategici che verranno perseguiti dalla nostra maggioranza con gli atti di indirizzo specifici», assicura l’assessore alla viabilità Cristian Mereu, «sotto il profilo della programmazione sarà, infatti, proprio il 2023 l'anno in cui si potranno raggiungere i primi obiettivi. Fin dal nostro insediamento è stato attuato un piano consistente per il ripristino e la previsione di una nuova segnaletica unitamente alla manutenzione di numerose strade della città, dove gli stalli destinati alle persone con disabilità sono comunque numerosi».

Per l’assessore «sarà compito dell’amministrazione, in un'ottica di perseguimento del principio di inclusività, procedere alla programmazione dei nuovi spazi anche per parcheggi gialli e rosa proprio in corrispondenza dei parchi e delle aree a maggior vocazione di fruibilità dei servizi di pubblica utilità».

