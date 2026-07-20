Parchi, scuole, sicurezza: via alla rivoluzione 

Cimitero, impianti sportivi, riqualificazione urbana, scuole, parchi e messa in sicurezza del territorio: sono i pilastri su cui poggia la imponente programmazione delle opere pubbliche ad Assemini. Il bilancio di metà mandato delinea una vera metamorfosi per il centro metropolitano, frutto di un lavoro di squadra tra l’assessorato ai Lavori pubblici e gli uffici comunali capace di intercettare fondi per circa 16 milioni di euro complessivi tra risorse già accertate e scorrimenti di graduatoria.

I cantieri in corso

«Entro pochi mesi», spiega l’assessora Alessia Meloni, «nella nuova ala del cimitero sarà pronto il piano terra del primo colombario, che accoglierà gli iniziali cento loculi, mentre è già partita la progettazione per il secondo blocco». Sulla sicurezza idrogeologica procedono gli interventi di rinaturalizzazione del rio Sa Nuxedda in via Sa Matta, con la risagomatura dell’alveo e il rivestimento in ciottolato.

Restyling in vista anche per il cuore istituzionale: «Sono stati affidati i lavori per il rifacimento dell’impianto di illuminazione e l’ingresso dell’Aula consiliare. Pronti a partire anche i cantieri per il nuovo polo della protezione civile tra via Parigi e via Londra».

Le grandi opere

L’opera simbolo di questa stagione amministrativa è il nuovo Palazzetto dello sport di via Gobetti, finanziato con 1,4 milioni di euro con il bando nazionale “Sport e periferie 2025”. Il progetto, la cui ultimazione è stimata per la fine del 2027, ha superato un passaggio urbanistico chiave con l’approvazione della variante urbanistica per la riduzione della fascia di rispetto cimiteriale e la riclassificazione dell’area. Il progetto esecutivo, approvato lo scorso 10 luglio, è ora al vaglio della Presidenza del Consiglio dei ministri per il via libera definitivo alla gara d’appalto.

Il futuro

L’elenco delle opere i cui lavori sono imminenti comprende la riqualificazione della scuola media Pascoli, l’efficientamento energetico del palazzo comunale e il completamento della piazza Don Bosco.

Si sta ultimando anche la progettazione di interventi strategici come il parco lineare, infrastruttura verde pensata per mitigare le isole di calore e favorire la biodiversità; il parco tra via Coghe e Cavour; la riqualificazione del centro pilota per la ceramica; il campo di Santa Lucia. «A questi si aggiungono le progettazioni in fase di affidamento per la ciclabilità, la messa in sicurezza dei corsi d’acqua, tra cui il rio Giaccu Meloni e il rio Cixerri, e il potenziamento della rete delle acque bianche», ha concluso Meloni.

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