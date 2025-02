Parchi letterari da esportazione 

Dalla Sardegna alla Norvegia nel nome della letteratura. Nei giorni scorsi a Oslo si è svolto un incontro per confrontare le realtà sarde e quelle norvegesi che hanno dato vita a Parchi letterari dedicati ai grandi autori delle rispettive letterature: Grazia Deledda e Giuseppe Dessì per la Sardegna e Henrik Ibsen, Johan Falkberget, Sigrid Undset e Pietro Querini per la Norvegia.

«Questo incontro - ha commentato Debora Aru, presidente della Fondazione Dessì - è una testimonianza di come la letteratura sia un linguaggio universale. Rappresenta l'inizio di una potente rete di connessioni culturali, un dialogo che arricchirà entrambi i nostri popoli, permettendoci di scoprire e condividere storie e tradizioni che ci legano in modo profondo».

RIPRODUZIONE RISERVATA