Parchi giochi, i genitori chiedono più manutenzioni 

Assemini, con i suoi circa 3mila tra bambini e ragazzi dagli zero ai 14 anni, necessita di aree pubbliche sicure e pulite destinate ad accoglierli. E le famiglie chiedono più cura degli spazi riservati ai loro figli.

La cittadina oggi ha a disposizione varie aree comunali tra le quali il parco delle Terre Cotte in corso Europa, il parco di Santa Lucia in via Cagliari e quello di piazza Don Bosco.

Le famiglie sono soddisfatte degli spazi ma nel contempo chiedono una maggiore manutenzione degli stessi: «Il parchetto di piazza Don Bosco – dichiara Noemi Mura, 39 anni – è trascurato; è rimasto senza altalena e altri giochini perché erano stati tolti per manutenzioni senza però essere mai stati rimessi».

Sulla questione interviene anche Fratelli d’Italia: «Nell’Isola giochi di via Volta – sostiene il portavoce cittadino del partito, Massimo Carboni – le famiglie devono fare i conti con pericoli e sporcizia all’esterno. È un peccato sentire il dispiacere di tanti concittadini».

Risponde alle critiche l’assessora ai Lavori pubblici, Alessia Meloni: «Al momento stiamo partecipando al progetto del Plus (servizi sociali) per l’integrazione delle aree giochi esistenti con nuovi giochi inclusivi. Nell’ambito dell’appalto della gestione del verde abbiamo chiesto alla ditta di programmare la manutenzione dei giochi esistenti o l’eventuale loro sostituzione qualora non fosse possibile recuperarli non intaccando la loro sicurezza».

