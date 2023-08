Parchi eolici, la Marmilla si ribella 

Associarsi per dotarsi di una protezione legale contro l’avanzata massiccia della speculazione eolica: Collinas, Siddi, Ussaramanna, Villanovaforru e Villanovafranca studiano strategie comuni per difendere il territorio. Le cinque comunità della Marmilla si incontrano oggi alle 18,30 nella sala consiliare di Villanovafranca per un’assemblea pubblica: saranno esposte le problematiche derivanti dall’enorme numero di pale eoliche spalmate nei dieci progetti che ricadono nel territorio. Gli amministratori insisteranno sulla certezza che le Comunità energetiche rinnovabili siano il modo corretto per ottenere un’energia decarbonizzata nel rispetto del paesaggio, e con reali benefici per la comunità.

I fronti aperti

Cinque i progetti a Villanovafranca : tre propongono di installare 16 aerogeneratori (Su Luminu, Riu Mortoriu, Su Murdegu) mentre gli altri due prevedono opere complementari (Planu Serrantis e Taccu sa Pruna). «Ci opporremo contro chi arriva a casa nostra senza aver mai concordato nulla con noi e con la popolazione», avverte il sindaco Matteo Castangia: «Queste forme di energia ci svantaggiano. Noi pensiamo alla comunità energetica, che non deturpa il paesaggio e ha ricadute positive per la nostra comunità».

Il progetto che interessa Collinas è da qualche ora consultabile sul sito del Mite: prevede otto pale, più cavidotti a Villanovaforru e a Sanluri . I Comuni hanno 30 giorni per le osservazioni: «Troppo pochi», dicono gli amministratori». Scontato supporre che queste rimostranze saranno negative: «Questi impianti non sono compatibili con la tutela del patrimonio. Collinas vuole fare la sua parte per la decarbonizzazione del fabbisogno energetico, programmando in maniera coerente e proporzionata», chiarisce il primo cittadino Francesco Sanna, specificando che, a una primissima analisi, la quasi totalità delle installazioni riguarda aree di interesse archeologico e paesaggistico. Una delle otto pale sarebbe proprio a ridosso del nuraghe Genna Maria di Villanovaforru : «Sarà a 750 metri dal sito incluso nella Tentative List dell’Unesco. Ce l’avremo davanti al naso», chiarisce con disappunto il sindaco Maurizio Onnis.

A proposito di Villanovaforru, qualche giorno fa è comparso un nuovo progetto eolico, il quarto. Sarà da 72 megawatt. Proponente: Marte srl, controllata Enel Green Power. I documenti non sono consultabili ma si tratta di 12 pale da 200 metri: una a Villanovaforru, 5 a Sardara e 6 a Sanluri: «Ce ne sono abbastanza da seppellirci», commenta Onnis. «Nella corsa a chi arriva prima ad accaparrarsi il nostro vento non contiamo nulla. Intanto, tra giustificazioni biascicate e scarichi di responsabilità, la “grande” politica sarda cincischia. Nessuna vergogna».

Le alternative

Il fronte dei no si allarga: contrari alla speculazione energetica, ma non alle fonti rinnovabili. Per Marco Pisanu, sindaco di Siddi e presidente uscente dell’Unione dei Comuni della Marmilla, l’assalto al territorio è inaccettabile: «Ci uniamo ai paesi vicini anche se, per ora, non siamo interessati ad alcun impianto. È una questione di civiltà e di maturità e solo uniti possiamo respingere questo tentativo di nuovo colonialismo e land grabbing ». A Ussaramanna non ci sono progetti in corso ma è invece operativa al 100 per 100 la comunità energetica; anzi, si lavora alla sua espansione: «Ecco i modelli alternativi alle speculazioni dei signori del vento da fermare a tutti i costi», dice il sindaco Marco Sideri. Non lontano, Guspini sta definendo la sua comunità energetica: «Già in 140 tra persone e aziende sono interessate alla costituzione», fa sapere l’assessore Marcello Fanari. «Questa è la forma giusta di energia rinnovabile per il nostro territorio, non i progetti speculativi che non portano alcun beneficio alla comunità ma solo distruzione del paesaggio».

