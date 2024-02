Parchi eolici, atteso l’esame in Consiglio 

L’eolico dà la scossa alla politica cittadina. Ieri sera si è svolta la conferenza dei capigruppo che dovrà fissare la data del prossimo Consiglio dedicato alle pale contestate nei giorni scorsi dai sindaci di Nuoro, Orgosolo e Oliena. Oggi è attesa la data della prossima seduta. Intanto, esplode la polemica sui social. Il consigliere di opposizione Francesco Guccini accusa il primo cittadino Andrea Soddu di non aver dato la stessa attenzione al progetto Intermontes. Ieri le opposizioni hanno chiesto la conferenza dei capigruppo per convocare il Consiglio a Nuoro prima di quello di Orgosolo che si terrà sabato nel paese dei murales. «Quando c’è stata la discussione a Nuoro sul parco di Intermontes, che sorgerà qui a casa nostra - accusa Guccini - il sindaco non si è presentato, lui e la sua maggioranza hanno fatto saltare il nostro Consiglio comunale». In quella seduta il gruppo di maggioranza protestò non garantendo il numero legale, contro la mancata concessione da parte del presidente del Consiglio, Sebastian Cocco, della possibilità di collegarsi via internet ad alcuni consiglieri.

Guccini sottolinea che «Soddu ha fatto rispondere all’assessora che non si poteva fare nulla. Oggi invece - attacca l’esponente di minoranza - inizia una battaglia per i paesi del parco eolico di Orgosolo». (f. le.)

