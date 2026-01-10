VaiOnline
Selargius.
11 gennaio 2026 alle 00:12

Parchi e viabilità: sul tavolo tre milioni 

Tra i progetti il completamento dell’impianto sportivo Generale Porcu 

Restyling degli impianti sportivi e dei parchi di Su Planu, manutenzione del centro di aggregazione, completamento della lottizzazione al confine con Monserrato e del polo sportivo di via della Resistenza. Sino al nuovo asfalto e alla riqualificazione dei marciapiedi già programmati in diverse strade cittadine. La Giunta di Selargius approva il piano delle opere pubbliche per il triennio - con oltre 3 milioni di lavori certi nel 2026 - e cerca di accelerare sulla messa in sicurezza dello snodo di Is Pontis Paris, progetto definanziato due anni fa: «Stiamo aspettando i 4 milioni chiesti», l’appello dell’assessore ai Lavori pubblici Claudio Argiolas rivolto alla Regione.

Il Piano

Sei le opere certe in programma per quest’anno. In testa la riqualificazione del campo da calcio e la manutenzione delle aree verdi di Su Planu, il completamento dell’impianto sportivo Generale Porcu, finalmente gli ultimi lavori nella lottizzazione Bia ‘e Pauli - dove mancano in parte marciapiedi e illuminazione - la ristrutturazione del centro di aggregazione di via Solferino. Una decina circa le altre opere pubbliche che - molto probabilmente - si aggiungeranno nel corso del 2026 dopo il trasferimento dei finanziamenti chiesti dal Comune. «Andremo a completare il campo da basket di via Vienna, con mezzo milione a disposizione – spiega l’assessore – interverremo per sistemare via San Luigi, con 750 mila euro, altrettante le risorse per risolvere il problema degli allagamenti in via Istria». E ancora: 2 milioni per via Trieste, stessa cifra per via Nenni, entrambi con pista ciclabile a bordo strada, 1 milione per mettere in sicurezza la mediateca di via Sant’Olimpia. «Tanti i cantieri in corso, i lavori finanziati e le altre opere per cui stiamo spettando la certezza dei finanziamenti – sottolinea l’esponente della Giunta Concu – grazie al lavoro costante e prezioso degli uffici del settore Lavori pubblici».

Su Planu

Sullo sfondo c’è il piano integrato di Su Planu da 4 milioni e 400 mila euro, che prevede un parco urbano di oltre tre ettari, un centro di aggregazione polifunzionale, un’area cani, piste ciclabili, spazi per gli amanti dello sport e oltre cento nuovi parcheggi nella zona del quartiere incastonata tra via Loni e via Montanaru. «A breve contiamo di affidare la progettazione», assicura l’assessore. Resta poi da sciogliere il nodo di Is Pontis Paris: il progetto per la sistemazione dello svincolo - insieme agli altri Comuni coinvolti - è in attesa di essere rifinanziato dalla Regione: «Abbiamo ribadito anche di recente che quel progetto va realizzato prima possibile», conclude Argiolas.

