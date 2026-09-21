Parchi e strade invase di rifiuti: «Più controlli» 

Le strade e i parchi di Quartucciu sono sempre più presi di mira dagli incivili. Una situazione che va avanti da tempo senza una soluzione definitiva. Bottiglie di plastica e vetro, cartacce, confezioni, sacchetti e altri rifiuti abbandonati tra la vegetazione e ai bordi della strada. Se le strade note sono sempre via della Pace e via Quartu, anche in via Pertini e nel parchetto di via Silanus, vicino alla chiesa di San Pietro Pascasio, il fenomeno sta diventando sempre più frequente.

In alcuni tratti i rifiuti sono finiti sotto i cespugli e attorno agli arredi urbani, mentre in altre si trovano bottiglie e involucri sparsi nelle aree verdi, a ridosso dei giochi per bambini e vicino ai marciapiedi. Una situazione di degrado crescente tanto che da tempo i residenti della aree maggiormente prese di mira richiedono maggiori controlli nelle strade e l’utilizzo di un impianto di videosorveglianza che, al momento, tarda ancora ad arrivare.

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