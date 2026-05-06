«Parchi e marciapiedi invasi dalle erbacce» 

Le erbacce crescono rigogliose nei marciapiedi, nelle strade e nei parchi urbani e in molti casi la situazione si presenta di estremo degrado. Succede a San Gavino Monreale e per questo motivo i consiglieri della minoranza e del gruppo misto Bebo Casu (primo firmatario), Angela Canargiu, Silvia Mamusa, Emanuela Cruccu, Nicola Ennas e Nicola Orrù hanno presentato un’interpellanza indirizzata alla presidente del consiglio comunale Alessia Cossu e all’assessore all’ambiente Fabio Orrù sulle condizioni indecorose di strade e marciapiedi. Così la vegetazione cresce rigogliosa ma impedisce il transito anche di persone con disabilità e di mamme con il passeggino al seguito.

La protesta

«Il nostro paese – rimarcano i sei consiglieri comunali – ha un’ampia estensione e necessita di un’attenta programmazione per rispondere al proliferare di erbacce e al depositarsi di fogliame per cui anche in passato si sono riscontrati periodi di criticità. Il problema è stato affrontato in questi quasi due anni con rassicurazioni sugli interventi necessari e a metà aprile l’amministrazione ha diffuso un comunicato in cui si dettaglia l’intervento in una zona limitata del centro urbano, ma ad oggi la gran parte del paese non ha goduto di nessun intervento dall’autunno del 2025». I consiglieri d’opposizione rimarcano che anche il progetto Lavoras è stato approvato con un numero limitato di operai e giardinieri: «Con l’arrivo della primavera arrivano i primi turisti e sono già programmate iniziative pubbliche e manifestazioni religiose con processioni per le vie del paese. Chiediamo all’amministrazione quale sia la programmazione degli interventi nei quartieri e se intende porre rimedio a una situazione che appare per certi aspetti appare imbarazzante anche per il rischio di incendi».

La replica

l sindaco Stefano Altea ricorda il piano degli interventi: «L'amministrazione ha in corso dall'inizio primavera un programma di sfalci per zone in modo da consentire prima dell'estate la copertura di tutto l'abitato. Oltre agli sfalci operati dai nostri dipendenti, è stato dato un incarico ad una cooperativa specializzata per gli sfalci sulle strade. Ad oggi sono stati portati a termine i lavori dalle zone corrispondenti all'uscita per Pabillonis, Ziviriu, va Roma verso via Regina Margherita. Appena terminati questi interventi si procederà in direzione Nuraxeddu. Data l'estensione del Comune non è possibile uno sfalcio in contemporanea su tutto il paese ma necessariamente avviene per comparti. Nella pagina istituzionale del Comune sono idicate le date e le vie dai lavori».

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