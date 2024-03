Parchi e giardini senza manutenzione 

Manutenzione del verde in città sospesa da due settimane e quindici lavoratori a casa senza stipendio. «Grave far scadere l’appalto e interrompere un servizio così importante, i parchi di Selargius meritano più attenzione e una seria programmazione», attacca la minoranza che sul tema ha presentato due interrogazioni in Consiglio comunale.

Il pasticcio

L’appalto per tenere in ordine parchi e giardini pubblici è scaduto a fine febbraio, una gara ponte partita a inizio anno in attesa del progetto per una gestione triennale da 2 milioni di euro. Nel frattempo però serve un’altra gara di altri due mesi, ma l’iter - tra rallentamenti e intoppi burocratici - non si è ancora concluso. «Il servizio è stato interrotto e la situazione disastrosa dei parchi è sotto gli occhi di tutti», il commento del capogruppo di Sardistas Riccardo Cioni che sull’argomento ha presentato un’interrogazione urgente in Consiglio comunale. «Questo ha inciso negativamente sul decoro urbano della città, ma soprattutto ci sono quindici persone che da due settimane non percepiscono un euro. Si sapeva che il servizio sarebbe scaduto il 29 febbraio, perché non si è provveduto a programmare la nuova gestione per tempo?». Sulla stessa linea il collega di minoranza Dino Deiana: «Oltre che privare la città di uno dei pochi servizi funzionanti, stiamo lasciando a casa un gruppo di lavoratori, padri di famiglia con figli da mantenere e mutui da pagare. Questo è un problema che va risolto subito».

In campo c’è anche il sindacato Flai Cgil. «Stiamo facendo di tutto per tutelare i lavoratori», assicura la referente Valentina Marci, «grazie alla sensibilità della cooperativa uscente non c’è stato nessun licenziamento. In ogni caso ci auguriamo che in pochi giorni venga risolto il problema».

Il sindaco

Disagi che il sindaco Gigi Concu ha ammesso in Consiglio. «Da una rivalutazione del vecchio progetto, che ci ha consentito di tenere in ordine il verde sino alla scadenza di inizio marzo, il costo complessivo - dovuto a un aumento dei prezziari regionali e nazionali e alcuni correttivi - ci ha purtroppo costretto a rivedere l’intero servizio e a cercare nuova copertura finanziaria. Questo ci ha impedito di garantire la continuità del servizio», dice per poi aggiungere: «Abbiamo già bandito una gara ponte che ci consentirà di ripartire a giorni, in attesa che la gara europea concluda il suo iter. Chiaramente l’attenzione è massima anche per tutti i lavoratori costretti a fermarsi da inizio marzo, e che spero possano riprendere quanto prima l’ottimo lavoro svolto in tutti questi anni».

RIPRODUZIONE RISERVATA