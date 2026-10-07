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Ambiente.
08 ottobre 2026 alle 00:30

Parchi e giardini, ok al maxi appalto da 7 milioni di euro 

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Via libera della Giunta comunale al nuovo progetto triennale per la gestione di parchi e giardini, un appalto da quasi 7 milioni di euro che manda in archivio il vecchio sistema a numero chiuso di interventi.

La grande novità, come spiega l'assessora all'Ambiente Romina Mura, è la «flessibilità progettuale». In pratica le aree da curare potranno variare in corso d'opera in base alle esigenze. Un progetto che «nasce dall'ottimizzazione dell'esperienza dell'appalto precedente, con l'implementazione delle buone pratiche e la risoluzione delle criticità, con un'importante attenzione agli aspetti ecologici e al risparmio idrico. E con una visione complessiva del patrimonio verde cittadino, finalmente censito e geo-referenziato», dice l’assessora dopo il sì in Giunta.

Cambia il metodo di lavoro: si passa da una gestione basata su un numero fisso di passaggi a una improntata sulle necessità effettive. Addio al limite che tanto ha fatto discutere: la manutenzione di arbusti e siepi avverrà ogni volta che i germogli supereranno i 25 cm di lunghezza e quella dei prati quando l'erba supererà gli 8 cm di altezza.

Inoltre, nelle aree comprese nell'appalto saranno eseguite tutte le attività necessarie al mantenimento: potature, sfalci, concimazioni. Il precedente appalto escludeva ad esempio la potatura degli alberi sopra i 4 metri, non compresa nel canone, con conseguenti incertezze e aggravi di tempi e costi. E ancora: verifiche frequenti sulla stabilità degli alberi, e controlli nelle aree cani con disinfestazioni mensili d’estate.

Previsto anche un pronto intervento - con una squadra reperibile in grado di arrivare entro 30 minuti in orario di servizio ed entro 1 ora fuori orario, festivi compresi, anche su aree private in caso di pericolo per la pubblica incolumità- e un gestionale informatizzato che censirà ogni area verde, albero e arredo e registrerà le lavorazioni, aggiornabile in tempo reale. Massima attenzione - assicura l’amministrazione comunale - anche per il verde del litorale, al quale sarà destinato un intero cantiere LavoRas. In programma anche la valorizzazione dell'area verde di via Goceano e, se necessario, ulteriori risorse per le potature.

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