Parchi e giardini: dal 2020 le aree verdi sono aumentate del 20% 

Dal parco di via Boezio alle aree verdi di piazza Galba, piazza Perù e piazza Settimio Severo, il Parco della Memoria nato nella superficie dell’ex cimitero, e poi i giardini di via Caracalla, via Germanico, via Bolivia, via Sant’Angelo, l’area grandi eventi al Comparto 8, svariate rotatorie.

Tutti luoghi con presenza di verde pubblico, tutti realizzati negli ultimi cinque anni. Una riqualificazione-rivoluzione dal sapore “green”, testimoniata anche dai numeri: su 341mila metri quadri, tanta è la superficie lorda delle aree di Monserrato, i tappeti erbosi coprivano 25mila metri quadri nel 2020. Al 2025, quella cifra è cresciuta a 31mila metri quadri, con un incremento vicino al 20%. Una volontà precisa dell’amministrazione, che proprio nel 2020 dava incarico all’agronomo Raimondo Congiu per il censimento dei prati e la redazione del piano del verde, che oggi guida le scelte politiche nel settore ambientale.

Il piano del verde

«Lo strumento del piano è un contenitore con tanti spunti, così che l’amministrazione possa prevedere a incrementare il verde pubblico, trasformando gli incolti e riqualificando l’esistente», spiega la presidente della commissione Ambiente Bernardette Ibba. «Questo processo virtuoso è un investimento che avrà ricadute positive sia sull’ambiente che sulla qualità della vita degli abitanti di Monserrato». Gli interventi stanno andando avanti: è in corso un appalto da 300mila euro per riqualificare tutto il verde tra la rotonda di via Riu Mortu, già ultimata, e quella della chiesa La Salle. Ed è in quella zona che partirà anche il secondo lotto di lavori per il completamento del parco accanto alla parrocchia. Di pari passo, anche la piantumazione di nuove alberature in via Cabras. «Un tempo i bambini non avevano parchi in cui giocare, ora stiamo rendendo Monserrato una città verde e accogliente, al Parco Magico arrivano anche tante famiglie di Cagliari per portare i figli a giocare», è il bilancio dell’assessore all’Ambiente Saverio De Roma. «Il piano è a buon punto, stiamo portando avanti tutto quello che era in progetto, senza chiacchiere».

La nota dolente

La nota dolente è che: il servizio triennale di gestione del verde, che doveva partire l’anno scorso, attende ancora di essere messo a bando. La “colpa” è proprio dell’elevata crescita, in breve tempo, degli spazi verdi, che ha reso insufficienti fondi stanziati e costretto l’amministrazione a ritirare la prima gara, in attesa di censire le nuove aree e reperire le risorse adeguate. La settimana scorsa, in Giunta è stata approvata una variazione di bilancio che ha consentito di destinare altri fondi, 50mila euro, per la messa a bando. Un passaggio essenziale affinché, dopo essere nate, le nuove aree trovino anche una cura adeguata.

