Parchi e cimiteri chiusi per maltempo 

I parchi e i cimiteri della città saranno chiusi sino alla mezzanotte di oggi. Lo ha ordinato ieri il Comune dopo l’avviso della Protezione Civile regionale che ha annunciato già da ieri un allerta meteo a causa del rinforzo del maestrale.

L’ordinanza del sindaco Massimo Zedda prevede particolari prescrizioni per l’abitato di Pirri. «È opportuno evitare di parcheggiare in via Balilla (dalla Piazza Italia sino alla via Dandolo) e traverse», si legge nell’avviso, «ma anche nelle vie Italia, Dolianova, Sinnai, Settimo, Mara, Donori, Santorre Di Santarosa, Confalonieri e Ampere».

Le auto parcheggiate in quelle strade possono essere trasferite nell’area sosta della piscina di Terramaini in via Pisano. Il Comune raccomanda di non scendere nei piani interrati e seminterrati. La situazione potrebbe migliorare già dal pomeriggio, mentre l’allerta meteo durerà sino a stanotte.

