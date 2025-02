Parchi e aree verdi, interventi alle battute finali 

Sono in fase di completamento i lavori nelle aree verdi di Massama e Nuraxinieddu, su Brugu e Sacro Cuore.

Il primo intervento, nell’ambito del programma Pinqua-Pnrr per la riqualificazione del sistema degli spazi aperti di Nuraxinieddu e Massama, è realizzato grazie a un finanziamento pari a 590mila euro. Il secondo, nello storico quartiere di su Brugu, è il progetto finanziato dal Pnrr per la rigenerazione delle connessioni urbane e ambientali con 2 milioni 700mila euro.Il terzo progetto da un milione 900mila euro, nel quartiere del Sacro Cuore, prevede lavori di rigenerazione delle connessioni urbane e ambientali. «In queste tre aree i lavori sono in corso di esecuzione e sono prossimi alla conclusione – precisa l’assessora all’Ambiente Maria Bonaria Zedda - Si tratta di aree di cantiere, consegnate alle imprese aggiudicatarie dei lavori, per le quali abbiamo chiesto che venga garantito il mantenimento del decoro pubblico, compatibilmente con le lavorazioni ancora da eseguire, ma nel rispetto delle esigenze complessive della città e dei cittadini. Per questo motivo nei prossimi giorni le imprese aggiudicatarie interverranno per gli sfalci e le pulizie necessarie al decoro delle aree interessate». ( m.g. )

RIPRODUZIONE RISERVATA