Parchi, chioschi nel mirino dei vandali 

L’ultimo episodio è di qualche giorno fa nel parco di via Parigi, con la vetrata del punto ristoro chiuso da anni ridotta in frantumi. Ma non è un caso isolato: la stessa sorte è toccata - più volte - alla struttura del parco di via Toscana, tanto da costringere il Comune a continui rattoppi per mettere in sicurezza il piccolo bar ormai off limits. «Atti inqualificabili e inaccettabili», il commento dell’assessore che guida la gestione dei parchi e del verde comunale Gigi Gessa.

Abbandono e vandali

Un problema, quello dei punti ristoro chiusi e abbandonati, più volte emerso anche in Consiglio comunale con diverse interrogazioni dai banchi della minoranza. Situazione che si protrae da anni: nel parco dedicato alla Brigata Sassari e in quello della Pace le due strutture sono state chiuse nel 2019, decisione contenuta in una determina predisposta dall’ufficio Urbanistica e Patrimonio del Comune che parlava di «gravi negligenze» riferendosi alle società che da anni si occupavano della gestione dei chioschi. Da allora i rispettivi punti ristoro sono chiusi, e presi di mira dai vandali. «Un vero peccato», commenta Iole Pinna mentre passeggia con i due nipoti nel parco di via Toscana, «per il resto l’area è tenuta bene, ma questo angolo è nel degrado», dice indicando il vecchio chiosco rattoppato con pannelli in legno e delimitato da transenne.

L’assessore

Dura la presa di posizione dell’assessore. «A poche ore dalla segnalazione si è provveduto a effettuare un sopralluogo e a mettere in sicurezza l’area di via Parigi con il posizionamento delle transenne e di un pannello, altrettanto è stato fatto nella struttura di via Toscana, più volte vandalizzata», assicura. «Sono due dei tanti interventi che come amministrazione abbiamo effettuato per rimediare ai danni di chi evidentemente non sa vivere civilmente e purtroppo non trova modi più intelligenti e costruttivi per impiegare il proprio tempo. Più volte siamo dovuti intervenire su giochi danneggiati e prontamente riparati, con un inutile dispendio economico e di risorse umane. Atti inqualificabili e inaccettabili, e che quando vanno a colpire i più piccoli sono ancora più vergognosi», conclude Gessa.

Il futuro

Chioschi presi di mira dai vandali, e che nel frattempo continuano a restare chiusi. «Per ora non siamo nelle condizioni di mettere a gara le strutture, che richiedono in ogni caso progetti che prevedano un utilizzo compatibile con le esigenze dei residenti», fanno sapere dagli uffici del Municipio.

