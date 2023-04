Parchi aperti, Sardegna protagonista 

Educazione alla sostenibilità ambientale, lotta agli incendi e ai cambiamenti climatici, riutilizzo dei materiali plastici nell’economia circolare: sono questi i tre grandi temi che si snoderanno da maggio nell’ambito della rete Ifeas dell’assessorato regionale all’Ambiente, che mira a obiettivi condivisi di educazione ambientale con enti e istituzioni. Il progetto è stato presentato a Donigala Fenughedu e si inserisce nella più grande iniziativa italiana del “Festival dello Sviluppo sostenibile” e in attuazione della “Strategia Sardegna 2030”.

Porte spalancate

«Dal 6 al 26 maggio prossimi i 43 Centri per l’educazione alla sostenibilità ambientale apriranno le loro porte alle comunità nell’evento “Ceas Aperti 2023 - Vivere la natura tutti insieme», spiega l’assessore regionale alla difesa dell’ambiente Marco Porcu. «Questo ci consentirà di avvicinare la cittadinanza all’attività che i Ceas svolgono sul territorio, in particolare con riferimento al progetto di sostenibilità, per il quale la Regione è capofila in ambito nazionale». Insieme è la parola chiave per il 2023 usata dal direttore dell’Area marina protetta Capo Carbonara di Villasimius Fabrizio Atzori, l’ente capofila dell’iniziativa: «Tutti i protagonisti di questo progetto - ha spiegato Atzori – sono realtà che devono camminare insieme per la tutela del patrimonio».

Guerra ai roghi

Nell’ambito di Infeas si inserisce anche un progetto sulla comunicazione nella lotta ai cambiamenti climatici e agli incendi, che ogni anno devastano la Sardegna. «In questo caso l’ente capofila è Forestas – ha ripreso Marco Porcu – che in ogni periodo dell’anno lavora per evitare il manifestarsi di roghi, per evitare che quello che è accaduto nel Montiferru possa riaccadere».