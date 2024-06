Parchetti per giochi inclusivi 

Giochi nuovi, sicuri e inclusivi. Nelle piazze Rinascita e Soro e a La Sughereta il montaggio dei nuovi intrattenimenti riservati ai bambini è (quasi) terminato. Mancano soltanto gli ultimi dettagli, poi i giochi saranno pronti ad accogliere carovane di bimbi affamati di divertimento e socialità. Poi, all’appello, manca solo piazza Porto Frailis dove i lavori cominceranno verosimilmente la prossima settimana, meteo permettendo. Nei parchi giochi inclusivi l’abbattimento delle barriere architettoniche è reso possibile grazie all’installazione di rampe di accesso, percorsi speciali, scivoli a doppia pista, tutto studiato per consentire ai piccoli con diverse abilità di giocare e imparare assieme ai propri amichetti e genitori.

Gioco collettivo

Subito dal principio, quando l’amministrazione comunale ha pianificato la riqualificazione dei parchi che ospitavano i giochi semi sgangherati, l’idea è stata di intrecciare rinnovamento e inclusione. Un binomio indissolubile. «In un parco giochi - spiega Irene Murru, assessore comunale si Servizi sociali - tutti i bambini devono poter giocare, divertirsi, condividere esperienze, esplorare. I bambini con disabilità avvertono la necessità di praticare le stesse attività dei loro amici, ovviamente nei limiti delle proprie capacità, di condividere e interagire con loro, anche attraverso il gioco». La filosofia del parco giochi inclusivo nasce proprio da qui: cercare di eliminare le barriere esistenti e far accettare le differenze offrendo, indistintamente a tutti i bambini, il piacere di giocare, crescere e svilupparsi».

Il progetto

Al Comune l’intervento di valorizzazione dei parchi è costato 200 mila euro. «Il nostro intervento - puntualizza Riccardo Falchi, consigliere con delega all’Ambiente - non si limita alla sola installazione di nuovi giochi inclusivi: abbiamo anche previsto un restyling accurato degli giochi esistenti, preservando quelli in buone condizioni. L’emozione più grande risiede nel vedere questi spazi prendere vita dopo un importante periodo di mancata manutenzione. Ma ciò che realmente ci colma di gioia è l’inclusività che queste nuove aree giochi rappresentano: ogni bambino, senza eccezioni, avrà la possibilità di giocare, esplorare e crescere in spazi pensati per accogliere tutti, senza barriere».

