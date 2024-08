Parcheggio vietato ma è pieno di auto 

Che i parcheggi nel tratto quartese del Poetto non siano sufficienti per le migliaia di bagnanti che prendono d’assalto le spiagge, è sotto gli occhi di tutti.Anzi quest’anno la situazione è peggiorata: i lavori di riqualificazione del secondo lotto del lungomare verso il Lido Mediterraneo, hanno sottratto anche i due grandi sterrati dove trovavano spazio centinaia di auto.

Ne è rimasto solo uno: è quello davanti alla Marinella, pieno di buche, ma dove in realtà l’accesso sarebbe off limits. Soltanto che, in assenza di cartelli e di custodia, ci parcheggiano centinaia di auto che altrimenti non saprebbero dove sostare. Per vietarne l’accesso, alcuni anni fa il Comune aveva sistemato una sorta di sbarra, ma tempo qualche giorno ed era stata rimossa per poter riavere l’accesso. Così i vigili avevano sistemato catene e dissuasori, anche questi durati lo spazio di qualche ora.

«Non è un parcheggio»

«Lo sterrato davanti alla Marinella non è un’area parcheggi», conferma il vice comandante della Polizia locale Antonello Angioni, «e chi lascia l’auto lì lo fa a suo rischio e pericolo di poter incorrere in sanzioni. In quello sterrato abbiamo più volte sistemato dei blocchi per vietare l’accesso, ma sono stati rimossi dopo poco tempo». Se la sosta è vietata un cartello dovrebbe indicarlo, ma non c’è.

L’altra domanda è: dove parcheggeranno i bagnanti se la zona, l’anno prossimo, dovesse diventare off limits? «Il Comune elimina i posti auto e ci dice che al mare dobbiamo andare con i bus ma, al contrario, è l’amministrazione che deve trovare parcheggi perché non è ammissibile che in una spiaggia come il Poetto anziché crearli li stiano togliendo», sostiene Antonio Manca, 20 anni. «Lo sterrato? Lo dovrebbero sistemare e riparare le buche, altro che chiuderlo». Dello stesso parere Angelo Curreli, 50 anni. «Non mi sembra che a Cagliari ci siano tutti questi disagi. Ecco perché poi si crea il caos e la gente parcheggia persino dentro le rotatorie».O semplicemente cambia lido: «Se non riesco a trovare nemmeno uno spazio per lasciare l’auto vado in un altro posto. Alla fine se continueranno ad eliminare tutti i parcheggi, al Poetto non potrà andare più nessuno», prevede Patrizia Sanna, 65 anni.

Il futuro

Secondo i programmi del Comune, lo sterrato sarà oggetto di riqualificazione, così come gli altri tratti del Poetto, con spazi verdi, promenade, piste pedonali e ciclabili. Se lo chiuderanno, ci saranno almeno 500 posti auto in meno. Dunque: dall’anno prossimo dove parcheggeranno le auto dei bagnanti?

