Parcheggio sotterraneo, monta la polemica 

La polemica non si placa. La sentenza della Corte d’appello che condanna il Comune a risarcire l’impresa che nel 2011 si era aggiudicata i lavori per la costruzione del parcheggio sotterraneo in via Roma è di mercoledì scorso. Il dibattito continua tra pro e contro quella scelta. «Giovedì scorso in Consiglio il sindaco che ha detto due cose: uno, non si poteva realizzare un progetto in un mondo che va verso mobilità sostenibile, due, a spanne quale progetto sarebbe costato circa 300 milioni di euro. La verità fattuale però smentisce Zedda», tuona Giuseppe Farris, consigliere di CiviCa 2024. «I lavori erano stati aggiudicati, con copertura finanziaria certa, per 11 milioni e 520mila euro. La sentenza condanna il comune sull’assunto che l’amministrazione si è voluta liberare da un contratto sulla base di un mutato indirizzo politico sulla mobilita. Ma l’indirizzo politico è sotto gli occhi di tutti: piste ciclabili deserte, marciapiedi extralarge per pedoni inesistenti, restringimento delle carreggiate in nome della guerra alle auto. La sentenza», dice ancora Farris, «è provvisoriamente esecutiva. Quanto si dovrà pagare? Se la sentenza andrà in giudicato vedremo cosa deciderà la Corte dei Conti. A oggi è di un milione la somma liquidata dalla Corte, di cui 582mila euro di capitale, 440mila di interessi commerciali, 53mila di spese legali».

