«Parcheggio senza illuminazione e segnaletica» 

Nell’ultimo consiglio comunale si è discusso decoro e sicurezza. In primo luogo. I consiglieri del gruppo Impari hanno chiesto informazioni sul parcheggio di via Giovanni Antonio Sanna, realizzato nei mesi scorsi ma ancora privo di illuminazione e segnaletica adeguata. «L’area, nelle ore serali, risulta completamente al buio, con potenziali rischi per pedoni e automobilisti e con disagi legati all’assenza di indicazioni chiare per l’uscita, tanto che alcuni utenti tentano di imboccare il senso unico in direzione errata», dice la consigliera Marina Tolu. L’assessore Marcello Serru ha riconosciuto le criticità, spiegando che «l’apertura anticipata del parcheggio è stata una scelta condivisa con i residenti, per rendere subito fruibile lo spazio pur in assenza delle finiture definitive. Gli interventi per l’illuminazione sono stati richiesti già nel novembre 2025; mercoledì la ditta avvierà i lavori. Seguiranno opere di regimazione delle acque e bitumatura». A seguire, domande sulla mancata pulizia dei vicoli (spesso eseguita dai cittadini) e sulle condizioni dei marciapiedi incompleti. Segnalati accumuli di materiale organico, formazione di muschio e ristagni d’acqua, in particolare in via Togliatti. L’amministrazione ha precisato che la ditta Teknoservice effettua regolarmente i passaggi anche nei vicoli e ha ringraziato i cittadini per la collaborazione. (g. g. s.)

